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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Haber Merkezi
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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü
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Kayseri'de yer alan ve "kesin korunacak hassas alan" statüsünde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Alevlerden etkilenen flamingolar, yaşam alanlarını terk ederek bölgeden uzaklaştı.

Sazlığın Yeşilhisar ilçesi Ovaçiftlik Mahallesi yakınlarındaki Tuzla Gölü'nün kuzey doğusunda dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle sabaha karşı kontrol altına alındı.

Arazinin balçık olması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorluk yaşadığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

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