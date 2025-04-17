NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bir gezegende yaşam belirtisi tespit etti

Cambridge Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin Çarşamba günü yayınladığı rapora göre, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), Dünya'dan trilyonlarca mil uzaklıktaki bir gezegende yaşam belirtileri tespit etti.

Moleküllerin izleri tespit edildi

Cambridge Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Prof. Nikku Madhusudhan, K2-18b olarak bilinen gezegenin atmosferini inceleyen bilim insanlarından oluşan ekibinin, Dünya'da sadece basit organizmalar tarafından üretilen moleküllerin izlerini tespit ettiğini söyledi.

Bulgular yayımlandı

Bulguların ümit verici olduğunu belirten profesör, bulguları doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ve bulguların The Astrophysical Journal Letters'da yayımlandığını belirtti.

"Bu, muhtemelen dışarıda yaşam olduğuna dair şimdiye kadarki en güçlü kanıt," dedi Madhusudhan BBC News'e verdiği bir röportajda. "Gerçekçi bir şekilde, bu sinyali bir ila iki yıl içinde doğrulayabileceğimizi söyleyebilirim."

Dünya'nın iki buçuk katı büyüklüğünde

Bilim insanları K2-18b'nin Dünya'nın iki buçuk katı büyüklüğünde olduğunu ve 700 trilyon mil uzakta olduğunu söyledi. Bu muazzam mesafeye rağmen araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu'nun yörüngesinde döndüğü küçük kırmızı Güneş'ten geçen ışıktan gezegenin atmosferinin kimyasal bileşimini analiz edebilecek kadar güçlü olduğunu açıkladı.

Madhusudhan, "Atmosferdeki bu gazın miktarının Dünya'da sahip olduğumuz miktardan binlerce kat daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz" dedi. "Yani eğer yaşamla ilişki gerçekse, o zaman bu gezegen yaşamla dolup taşacaktır."

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibi, K2-18b'deki atmosferin, deniz fitoplanktonu ve bakterileri tarafından üretilen ve Dünya'daki yaşamla ilişkili iki molekülden en az birinin kimyasal imzasını içerdiğini buldu.

Madhusudhan, "K2-18b'de yaşam olduğunu doğrularsak, bu galakside yaşamın çok yaygın olduğunu da doğrulamış oluruz" diyerek, araştırmanın bu aşamasında pek çok "eğer" ve "ama" olduğunu kabul ediyor.

Yeni bulgular cesaret verici

Bilim camiasına göre, araştırmacıların bir keşif iddiasında bulunabilmek için gereken standartlara uymaları gerektiğinde, sonuçlarının %99,99999 oranında doğru olduğundan ve bunun bir tesadüf olmadığından emin olmaları gerekiyor.

JWST'nin son sonuçları yalnızca %99,7'dir, bu halk için büyük bir sayı gibi gelebilir ancak bilim camiasını ikna etmek için yeterli değildir. Ancak, araştırma ekibinin 18 ay önce elde ettiği ve %68'lik bir sonuç veren verilerle karşılaştırıldığında, yeni bulgular son derece cesaret vericidir.

Edinburgh Üniversitesi'nden ve Cambridge araştırmasıyla ilgisi olmayan İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans'a göre, Cambridge Üniversitesi grubu evrenin başka bir yerinde yaşamı resmen keşfettiğini iddia etmek için gereken sihirli sayıyı elde etse bile, bu tek başına K2-18b gezegeninde yaşamın var olduğuna dair kesin bir kanıt olmayacak.

Gazın kökeni araştırılıyor

Heymans BBC News'e yaptığı açıklamada, "Bu kesinliğe rağmen, bu gazın kökeninin ne olduğu sorusu hala mevcut." dedi.

"Dünya'da, okyanustaki mikroorganizmalar tarafından üretilir. Ancak mükemmel verilerle bile, bunun uzaylı bir dünyada biyolojik bir kökene sahip olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz çünkü evrende bir sürü garip şey oluyor ve bu gezegende molekülleri üretebilecek başka hangi jeolojik aktivitenin gerçekleşebileceğini bilmiyoruz" diye ekledi.

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibi, bilimdeki en büyük sorulardan birine cevap bulmak için hâlâ tırmanılması gereken çok büyük bir bilimsel dağ olduğunu kabul ediyor ancak doğru yolda olduklarına inanıyorlar.

Madhusudhan, "On yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda, yaşayan evrenin erişebileceğimiz noktaya geldiği zaman olduğunu görebiliriz. Bu, evrende yalnız olup olmadığımız temel sorusunun aniden cevaplayabileceğimiz bir soru haline geldiği bir dönüm noktası olabilir." dedi.