Temu ve Shein'dan vergi zammı: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor mu? Dikkat çeken açıklama

Çin merkezli e-ticaret devleri Temu ve Shein, ABD’deki müşterilerine yönelik fiyatlarını gelecek haftadan itibaren artıracaklarını açıkladı. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere yönelik yüksek gümrük vergisi uygulamasıyla ticaret dengesini düzeltme çabasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İki şirketten benzer ifadelerle açıklama

Çinli PDD Holdings’e bağlı olan Temu ve Singapur merkezli Shein, yaptıkları benzer açıklamalarda, “küresel ticaret kurallarındaki ve vergilerdeki son değişiklikler nedeniyle” operasyonel maliyetlerinin arttığına dikkat çekti. Her iki şirket de 25 Nisan itibarıyla “fiyat düzenlemeleri” yapacaklarını açıklarken, artışların ne kadar olacağına dair detay paylaşmadı. Rekabet içinde olan iki şirketin neredeyse aynı ifadelerle açıklama yapmaları ise dikkat çekti.

Ucuz alışveriş dönemi sona mı eriyor?

ABD pazarına girdikleri günden bu yana agresif dijital ve influencer reklamlarıyla dikkat çeken Temu ve Shein, düşük fiyat politikalarıyla Batılı perakendecilere ciddi rekabet yaratmıştı. Ancak Trump’ın Çin'den gelen ürünlerin çoğuna uyguladığı yüzde 145 oranındaki gümrük vergisi ve 800 dolar altındaki ürünler için uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılması, iki şirketin iş modellerini sarstı.

ABD'de her gün yaklaşık 4 milyon düşük değerli paketin büyük çoğunluğu Çin kaynaklı gümrüksüz giriş yaptığı “de minimis” adı verilen muafiyet, 2 Mayıs’ta kaldırılacak. Bu tarihten itibaren Çin ve Hong Kong’dan gelen tüm ürünler yüzde 145 gümrük vergisine tabi olacak.

ABD’li politikacılar, iş dünyası temsilcileri ve güvenlik kurumları, bu muafiyeti uzun süredir "ticari bir açık" ve “kaçak ürün ile sahte malların ABD’ye giriş kapısı” olarak nitelendirerek kaldırılmasını talep ediyordu.

Shein, düşük maliyetli kıyafet, kozmetik ve aksesuar ürünlerini sosyal medya influencer’ları aracılığıyla genç kadınlara pazarlarken; Temu ise ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürün sunuyor.

Reklam harcamalarında düşüş oldu

Her iki şirket geçtiğimiz yıl sosyal medya platformlarında en çok reklam veren markalar arasında yer almıştı. Ancak Sensor Tower’ın verilerine göre, son haftalarda reklam bütçelerinde ciddi kesintiler yapıldı. Bu durum, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ve X gibi reklam gelirine bağımlı platformlar için olumsuz bir gelişme olabilir.

Amazon’dan karşı hamle

Kasım ayında ABD merkezli e-ticaret devi Amazon da benzer bir adım atarak 20 doların altında fiyatlandırılan elektronik, giyim ve çeşitli ürünlerden oluşan yeni bir çevrimiçi mağaza açtı. Bu mağazada listelenen ürünlerin büyük kısmı, Shein ve Temu’nun sunduğu ürünlerle benzerlik taşıyor.

Temu ve Shein, fiyat artışlarını duyurdukları açıklamalarında, müşterilerini alışverişe devam etmeye çağırdı. Temu, “Bu süreçte siparişlerinizin sorunsuz ulaşması için stoklarımızı güçlendirdik. Fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmak ve sizin üzerinizdeki etkiyi azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz,” ifadelerine yer verdi.