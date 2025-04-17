ABD, DeepSeek'e yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor

ABD, yapay zeka sektöründe ses getiren Çinli DeepSeek hakkında yeni kısıtlamalar üzerinde çalışıyor.

The New York Times'ın haberine göre Plan, DeepSeek'in Nvidia'nın AI çiplerini satın almasını sınırlamayı ve potansiyel olarak Amerikalıların laboratuvarın AI hizmetlerine erişimini yasaklamayı içeriyor.

Trump yönetimi rekabette ABD üstünlüğünü korumayı amaçlıyor

Yeni düzenlemeler, Trump yönetiminin Çin ile yapay zeka alanındaki rekabette ABD’nin üstünlüğünü koruma çabalarının bir parçası. DeepSeek, Silicon Valley ve Wall Street’i sarsmasının üzerinden aylar geçtikten sonra, ABD yetkilileri, Çin’in Amerikan teknolojilerine ve tüketicilerine erişimini sınırlamak için birkaç seçenek üzerinde duruyor.

Nvidia'nın çip satışlarına yönelik yeni kısıtlamalar geldi

Salı günü Beyaz Saray, Çin'e yapılan Nvidia AI çipi satışlarını daha da kısıtlamak için adımlar attı ve Biden yönetimi tarafından belirlenen kuralları güçlendirdi.

DeepSeek, son aylarda ABD’li AI geliştiricileri arasında büyük bir popülerlik kazandı. Şirketin rekabetçi fiyatlandırması, Silicon Valley'i sınırdaki AI modellerini daha düşük maliyetlerle sunmaya zorladı.

DeepSeek hakkında fikri mülkiyet hırsızlığı iddiası

Ancak, DeepSeek’in bazı rekabetçi modellerini oluşturmak için fikri mülkiyet hırsızlığı yapıp yapmadığı konusunda devam eden soru işaretleri bulunuyor. OpenAI, Çinli laboratuvarın kendi modellerini “damıttığını” ve OpenAI’in kullanım şartlarını ihlal ettiğini iddia ediyor.