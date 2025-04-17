Demir cevheri talep ve arz dengesinin etkisiyle yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki yoğun ticaret gerilimi kazançları sınırlasa da odak noktasının kısa vadeli güçlü talep ve düşük arz gibi olumlu temellere geri dönmesiyle yükselişe geçti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.56'da yüzde 0,99 artışla 713,5 yuan/ton (97,63 dolar) seviyesinden işlem gördü.

Seansın başlarında kontrat 715 yuan/tona ulaşarak 11 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde 0,57 artışla 98,75 dolar/ton oldu.

Geçtiğimiz çeyrekte sert hava koşullarının yol açtığı düşük arz ve yakın vadede talebin güçlü kalması, çelik üretiminde kullanılan temel maddenin fiyatlarını destekledi.

BHP, siklonlar nedeniyle üçüncü çeyrek demir cevheri üretiminin biraz düştüğünü bildirdi. Diğer iki dev madenci Rio Tinto ve Vale sırasıyla daha düşük ilk çeyrek sevkiyatları ve üretimi bildirdi.

Bu arada, devlet destekli Çin Demir Çelik Birliği'nin verilerine göre, üye çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan ayının ilk on gününde bir önceki on günlük döneme kıyasla yüzde 3,4 artışla 2,2 milyon ton civarında gerçekleşti.

Analistler, Çin'in ticaret görüşmelerine açık olmasının emtia kompleksi genelinde duyarlılığın artmasına yardımcı olduğunu söyledi.

DCE'de koklaşabilir kömür yüzde 0,98 düştü ve kok kömürü yüzde 0,93 yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık seyretti. İnşaat demiri yüzde 0,1 yükselirken, filmaşin yüzde 0,3, paslanmaz çelik yüzde 0,27 arttı ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,22 düştü.