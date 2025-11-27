''Kent uzlaşısı'' davası: Yedi kişi hakkında tahliye kararı verildi

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "kent uzlaşısı" davasının bugün görülen duruşmasında bazı isimler hakkında tahliye kararı verildi.

BirGün'ün edindiği bilgilere göre, dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcılık, duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri hakkında tahliye kararı verilmesini istedi.

Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül için "tutukluluk halinin devamı" yönünde karar verilmesi talep edildi.

Duruşmaya ara verildi. Aranın ardından tutuklular hakkındaki karar açıklandı. Buna göre, tutuklu yargılanan 9 kişiden 7’si hakkında tahliye kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk hali ise devam edecek.

Ara karar açıklanmıştı

Önceki duruşmada, tutuklu Livan Gür, Cemalettin Yüksel, Turabi Şen, Hasan Özdemir, Bülent Kayğun, Elif Gül, Güzin Alpaslan, İkbal Polat, Sinan Gökçe ve Nesimi Aday ile avukatları hakim karşısına çıkmıştı. Duruşmada savunma yapan tutuklular üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Beyoğlu Belediyesi Başkan Danışmanı İkbal Polat'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

Mahkeme, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen'in ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.