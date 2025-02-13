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"Kent uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul'da 11 Şubat Salı günü dokuz belediyeye yönelik "kent uzlaşısı" kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişi hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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"Kent uzlaşısı" soruşturması: 10 kişi hakkında tutuklama talebi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ifadelerinin alınacağı ve operasyonun detaylarının belirleneceği bildirildi. 

Aralarında CHP'li Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 kişi hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Gözaltına alınanlar arasında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları ile Üsküdar ve Şişli Belediyesi'nden meclis üyeleri bulunuyordu.

İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G., Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G., Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö., Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A., Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G., Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu öne sürülen İ.P. gözaltına alınmıştı.

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