Kılıçdaroğlu: Baskıdan kurtulmak için herkesi sandığa davet ediyorum
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki Arjantin Okulu'nda oyunu verdi.
Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Baskıdan kurtulmak için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, sandıklara sahip çıksınlar. Bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşti. Halkın sağ duyusuna güveniyorum. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum"