Kılıçdaroğlu: Bu alçaklık öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul metrolarındaki yürüyen merdivenlere yapılan müdahale ile ilgili görüntü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, İBB’nin yayınladığı videoyu alıntılayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları kaydetti:

“Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte.

Bir insan eğer ahlaklı ise önce mücadelesinde yiğit olur. Bu alçaklık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne değil, öncelikle yaşlı, engelli vatandaşlarımıza sabotajdır. Ama derler ya, balık baştan kokar. Çürümüşlüğün bir örneği de bu işte. https://t.co/A1vbXEvsJS — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 12, 2023

Eğer bir skandal arıyorsanız, kendi belediyelerinizin çöplüğe çevirdiği ilçeleri ziyaret edin. İstanbul’a olan ihanetiniz nasıl sürüyor, gözlerinizle görün. Seçimi yalan, dolan, iftira veya böyle ahlaksızlıklarla kazanacağınızı sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz.”

Özgür Özel: 15 Eylül'de açıklama yapcağım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, salı günü (dün) CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurdu.

Özel, kurultay sürecine ilişkin 15 Eyül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Özel’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım.”