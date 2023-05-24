Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 1 milyon liralık 'montaj' davası açtı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince;



Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan,



Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan,



Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan;



Montaj… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 24, 2023

Çelik, montaj video gerekçesiyle Erdoğan aleyhinde 1 milyon liralık dava açtıklarını duyurdu.

"5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar"

Erdoğan, dava konusu edilen görüntülerle ilgili, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu. Terör elebaşıları videolarla CHP'ye destek verdi. Şimdi bunlar çıkmışlar gençlerimizin kıvrak zeka ürünü 5 saniyelik bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu teröristler desteği açıkça ilan ettiler. Elbette bunların babalarının hayrına yapmadılar." ifadelerini kullanmıştı.

"Bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik"

Kılıçdaroğlu da kendisini terörle ilişkilendiren montaj video ile ilgili, "Sahte video üreten kişiye ne denir? Sahtekâr denir değil mi? Devletin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan bir kişi nasıl sahtekârlık yapabilir. Bu kadar iftira, düzeysizlik Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman olmadı. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin bu kadar alçalacağını hiç düşünmedik." tepkisini dile getirdi.