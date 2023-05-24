Zafer Partisi, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimi çalışmaları kapsamında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Kılıçdaroğlu, "Bir metin hazırlandı. O metni paylaşacağız. Türkiye’nin geleceği açısından, huzurlu bir ülke olması açısından, Türkiye’nin güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşması açısından her bir partiye sorumluluklar düşüyor. Güzel sonuçlar elde edildi. Dolayısıyla ev sahipliği yaptığı için genel başkan ve arkadaşlarına yürekten teşekkür ederim. Umarım Türkiye çok daha güzel bir atmosferde seçim sonrası tekrar buluşacağız." dedi.

Özdağ ise Türkiye'deki sığınmacı sorununun önemine vurgu yaparak, partisinin Cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı.

Özdağ, şunları kaydetti:

"13 milyon sığınmacı ile ekonomisini ve güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Türk halkından Zafer Partisi olarak destek istedik. Partimizin yeni kurulmuş olması, medyadaki ambargo vatandaşa yeteri kadar erişmemizi engelledi.

Birinci turun sonunda ortaya çıkan siyasi görünüm iki adayın ikinci bir yarış için vatandaşın önüne gideceği şeklinde.

Numan Bey ile görüştük. Sorduk, anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu.

Fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik.

Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Ata İttifakı'na oy vermiş seçmenlere çağrımız: Eğer annelerinizden babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız 28 Mayıs'ya yapılacak seçimde Kılıçdaroğlu'na oy verin.

Birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na ve ATA İttifakı'na oy vermiş tüm seçmenlere çağrım şu: Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız, akşam 21.30'da oğlunuzu bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kılıçdaroğlu'na oy verin. Ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu bu."