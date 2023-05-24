Özdağ: Suriyelileri içişleri bakanı olarak yollayacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı." başlıklı görüntüleri alıntılayarak, "Bugün saat 11.00’i bekleyin." dedi.

Özdağ, açıklamasında, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin." ifadelerini kullandı.

Özdağ, dün akşam saatlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından bugün saat 11.00'de ortak basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.