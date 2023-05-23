Zafer Partisi duyurdu: İki lider yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ yarın (24 Mayıs) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sundum. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek" paylaşımında bulunmuştu.

Öte yandan Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu ve Özdağ anlaştı. Geriye protokolü imzalamak kaldı. O da bu akşam halloluyor. Son dakikada bir sürpriz olmazsa Özdağ, yarın Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklayacak" ifadelerini kullandı.