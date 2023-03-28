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Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yarın Memleket Partisi Genel Başkanı İnce ile görüşecek.

Haber Merkezi
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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partiler ve adaylar arası temaslar da devam ediyor.

Seçim gündemi dolayısıyla iki cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yarın bir araya geleceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim gezileri kapsamında bir nezaket ziyareti gerçekleştireceği tahmin ediliyor.

 

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