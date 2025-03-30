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Kılıçdaroğlu’ndan Silivri ziyareti: Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayram vesilesiyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan isimleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bir talebini de iletti.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu’ndan Silivri ziyareti: Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Silivri'de tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ, Can Atalay, Osman Kavala, Şükrü Genç, Rıza Akpolat, Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan ile görüştü.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın savcılıkta bekleyen bir yazısının olduğunu ve bunun mahkemeye sunulması halinde hapisten çıkabileceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Özdağ'ın mesajını şu cümlelerle aktardı:

"Ümit Özdağ'ın yazısı savcılığın önünde bekliyor. Bu yazının bir an önce mahkemeye sunulması gerekiyor. Sunulması durumunda kendisinin hapisten çıkabileceği yönünde bir düşüncesini ifade etti."

"Umutsuzluğa hakkımız yok"

Kılıçdaroğlu cümlelerine son verirken "Buradan bütün yurttaşlarıma bir çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılmaya hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşa etmek üzere yola çıkan kişileriz. Biz gelecek güzel günleri sadece kendimiz için değil evlatlarımız için, Türkiyemiz için yapmak zorundayız. Bayramın bütün yurttaşlarımız için huzurlu geçmesi benim en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

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