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Kilis'e roket düştü: 7'si polis, 8 güvenlik görevlisi yaralandı

Öncüpınar Mülteci Konaklama tesislerinde polis harekat yerleşkesine Suriye tarafından atılan bir roket düştü. Saldırıda 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere toplam 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Suriye'de PKK/YPG kontrolünde bulunan bölgeden Kilis'e roket atıldı. Bir roket Öncüpınar Mülteci Konaklama Tesisi içerisinde bulunan polis harekat yerleşkesine düştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roketatarla yapılan saldırıda 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere toplam 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.

Karkamış'a 4 roket atıldı

Öte yandan Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

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