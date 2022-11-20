Kilis'e roket düştü: 7'si polis, 8 güvenlik görevlisi yaralandı
Öncüpınar Mülteci Konaklama tesislerinde polis harekat yerleşkesine Suriye tarafından atılan bir roket düştü. Saldırıda 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere toplam 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
Suriye'de PKK/YPG kontrolünde bulunan bölgeden Kilis'e roket atıldı. Bir roket Öncüpınar Mülteci Konaklama Tesisi içerisinde bulunan polis harekat yerleşkesine düştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı, PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roketatarla yapılan saldırıda 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere toplam 8 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden ÇNRA saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personele Allah'tan acil şifalar diliyoruz." bilgisi paylaşıldı.
Karkamış'a 4 roket atıldı
Öte yandan Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti. Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.