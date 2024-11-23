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e-Devlet'te kira sözleşmesi, trafik cezası, HGS, çalışma ödeneği hizmetleri devrede!

e-Devlet’te yeni hizmetler devreye girdi. Kira Sözleşmesi İşlemleri, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama, HGS Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri ve Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu sistem üzerinden yapılabilecek.

Haber Merkezi
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e-Devlet'te kira sözleşmesi, trafik cezası, HGS, çalışma ödeneği hizmetleri devrede!
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e-Devlet Kapısı üzerinden yeni hizmetler vatandaşların kullanımına sunuldu. Binlerce kamu hizmetinin sunulduğu e-Devlet Kapısı'na kiralamadan HGS’ye pek çok yeni jhizmet devreye alındı.

e-Devlet üzerinden yeni hizmetler

Yapılan duyuruya göre Kira Sözleşmesi İşlemleri, Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Çocuğunuz Adına), Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri ve Yarım Çalışma Ödeneği Başvurusu ve Başvuru Sorgulama sistem üzerinden yapılabilecek. 

Kira sözleşmesi işlemleri devreye alındı 

Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.

Trafik cezası sorgulamada yeni hizmet

Bu hizmeti kullanarak, 18 yaşından küçük çocuğunuz adına tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

HGS Milli Park İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama

HGS'nin kurulu olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı milli parklara yapılan ziyaretler sonucunda yasal süresinde olup henüz tahsil edilmemiş geçişler ile ihlalli geçiş bilgilerinin sorgulanmasıdır.

Yarım çalışma ödeneği başvuruları e-Devlet’ten yapılabilecek

Yarım çalışma ödeneği başvurusu hizmeti kullanarak, yarım çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilir, başvuru durumunuzu takip edebilir ve ödeme planınızı görüntüleyebilirsiniz.

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