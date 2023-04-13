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Kırıkkale milletvekili adayları listesi (AK Parti, CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı, İYİ Parti, MHP)

Meclis'e 3 milletvekili gönderen Kırıkkale'de hangi parti kaçıncı sırada hangi adayı gösterdi? İşte öne çıkan 5 partinin aday listesi ve adaylık sıraları.

Haber Merkezi
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KIRIKKALE 1 MUSTAFA KAPLAN AK PARTİ
KIRIKKALE 1 AHMET ÖNAL CHP
KIRIKKALE 1 BURAK ÇOĞALAN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
KIRIKKALE 1 BÜLENT ŞÜKRÜ ALTINIŞIK İYİ PARTİ
KIRIKKALE 1 HALİL ÖZTÜRK MHP
KIRIKKALE 1 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
KIRIKKALE 2 ERGÜN TEKİN AK PARTİ
KIRIKKALE 2 ÖMER ELDEMİR CHP
KIRIKKALE 2 RAHİME KÜRKÇÜ EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
KIRIKKALE 2 ORHAN KILIÇ İYİ PARTİ
KIRIKKALE 2 MELİKE BORAN İSMAİLOĞULLARI MHP
KIRIKKALE 2 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
KIRIKKALE 3 MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU AK PARTİ
KIRIKKALE 3 ÜMİT DUMAN CHP
KIRIKKALE 3 VELAT AYGÜN EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
KIRIKKALE 3 SEVİM PEHLİVANLI ÖZBEK İYİ PARTİ
KIRIKKALE 3 MENDERES ERAY MHP
KIRIKKALE 3 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

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