Kız arkadaşını kurtarmak için denize atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayan bir kişinin cesedi 3 ay sonra, Beşiktaş'tan çakırıldı.
İran uyruklu Jaber Sabokbar, yaklaşık 3 ay önce kız arkadaşını kurtarmak için denize atlayıp kayboldu. Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra dün akşam saatlerinde, Arnavutköy İskelesi sahil kesiminde suda hareketsiz bir kişiyi gören balıkçıklar polisi aradı.
Polis iskelede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik ekipleri de sudaki cesedi çıkardı.
Savcı nezaretinde, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin İran uyruklu Jaber Sabokbar'a ait olduğu belirlendi. Sudan çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sabokbar'ın 26 Eylül'de Bebek sahilinde denize düşen kız arkadaşı Sogand T.G'yi kurtarmak için denize atladığı ve gözden kaybolduğu öğrenildi. Sabokbar'ın kız arkadaşının ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi.