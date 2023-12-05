Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan emekliye ayrıldı
Çadır satışı tartışmalarıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Müdürü İbrahim Altan emekliye ayrıldı. Alatan'ın emekliliği sonrası, Kızılay Yönetim Kurulu, “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına” karar verdi.
Kızılay'da 2017 yılından itibaren Genel Müdür olarak görevini yürüten İbrahim Altan emekliye ayrılma kararı aldı.
Altan'ın emekliliğini istemesinin ardından, Kızılay Yönetim Kurulu, 3 Aralık tarihinde “Kızılay Genel Müdürlüğü\CEO makamının kaldırılmasına ve bu makamda bulunan tüm yetkilerin Kızılay Genel Sekreterine devredilmesine” karar verdi.
Çadır satışı tepkilere neden olmuştu
Kızılay, 6 Şubat depremlerinin ardından çadır satışıyla gündeme gelmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çadır satışını yanlış buluyorum" açıklamasından bir süre sonra Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık, 12 Mayıs'ta istifa etmişti.
Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı almış ve başkanlık görevine Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz getirilmişti.