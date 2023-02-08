KMTSO: Felaket görünenin 10 katı, borçlarımız dondurulsun

Handan Sema Ceylan

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, iletişimin ancak sağlıklı hale geldiğini kaydederek, EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

Buluntu, “Enkaz altında daha çok insanımız var. Bir taraftan kurtarma yapmaya çalışıyoruz, bir taraftan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Yeni yeni kent merkezine elektrik, su verilmeye çalışılıyor. Ekranlardan görünenin on katı büyüklükte bir felaketle karşı karşıyayız. İnsanlarımızın sadece yuvaları, işyerleri değil psikolojisi de çöktü” diye konuştu.

İş insanlarının da durumunu sorduğumuz Başkan Buluntu, şunları söyledi: “İşverenlerimiz bir taraftan ailelerine bir taraftan işçilerine ve onların ailelerine, bir taraftan da tesislerini neler olduğunun peşindeler. Biliyorsunuz Türkiye’de tekstilin önemli üretim merkeziyiz. Burada çok büyük montanlı tesisler var, büyük iş insanları var.”

TOBB’un desteği moral oldu

Buluntu, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında odalar ve borsalardan toplanan yardımları dağıtmaya organize etmeye çalışıyoruz. Odaların desteği, çabası moral oldu”dedi. “Fabrikalarımızda ise hasar büyük. Birçoğu yandı. Ağır hasarlı olanlar var. Makinaları zarar görenler var” diyen Buluntu, şöyle devam etti: “Ama henüz can derdinde olduğumuz için bunlara ayrıntılı olarak bakma hasar tespiti yapma şansı olmadı.”

Finans kuruluşlarının desteği şart

İş dünyasının finans kuruluşlarından beklentisinin büyük olduğunu da kaydeden Buluntu, “Bütün bu firmalarımızın ödemeleri var. Esnafından tut en büyük sanayicisine kadar altı aydan önce normal hayatımıza dönme şansınız yok. Bu da en iyi ihtimal. Finans noktasında hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlardan destek bekliyoruz. Borçların dondurulup dondurulmayacağını görüşüyoruz.

İş gücümüzün yarısı maalesef vefat etti. Henüz durumun büyüklüğünün biz de farkında değiliz. Sağ olsun Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar arayarak biraz önce moral verdi. Yanımızda olduklarını söylediler. Biz elimizden geldiği kadar bilgilendirmeleri yapacağız” diye konuştu. Buluntu, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye” dedi.