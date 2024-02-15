Kocaeli Büyükşehir’de en düşük ücret 35 bin 40 TL oldu

Kocaeli-Ekonomi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalarda örgütlü olan 10 bin 500 işçiyi ilgilendiren ek protokol Antikkapı Restoran’da imzalandı. Sözleşme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı tarafından imzalandı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Mutluluğun resmini yapabilir misin derler ya işte mutluluğun resmi bu. Mutlu şehir diye yola çıktık. ‘Allah razı olsun’ desinler diye çalıştık. Hep belediye şehrin bize bir emanetti ve bu emanetin gereğini yapacağız dedik. Ben bunu bir başıma yapmadım. Sizlerle yaptım. Bu şehir belediyenin hizmetlerinden memnunsa sizlerin sayesinde oldu. Çalışanları mutlu olmayan bir şehrin mutlu olması mümkün değil. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızı mutlu etmek istedik” dedi.

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en borçlu belediye olduğu algısına değinen Büyükakın, “Anlatmamıza rağmen Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediyesi’ni borç batağına batırdı diyebiliyorlar. Bu Yuvacık Barajı’nın borcu. Büyükşehir Belediyesi’ni borç batağına batıran sizsiniz. Borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Hazine’den başka kimseye borcumuz yok. Bankaları ve diğer borçları eklediğimizde en borçlu belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sigortasını, vergisini ödeyemeyen ve kapısına haciz dayanan bu zihniyetteki belediyeler ortada” ifadelerini kullandı.

Büyükakın, “Peygamberimiz ‘İşçinin alnının teri kurumadan hakkını verin’ diyor. Sizi ötekiler olarak hiç görmedik. Beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız olarak gördük. İmkânlarımızı sonuna kadar zorlayalım dedik. Türkiye’nin en iyi anlaşmalarını yaptık. Yüzü gülen işçi vatandaşa hizmet ederken de onları mutlu eder. Sizi enflasyona ezdirmeyen, elimizdeki imkânların en iyi olacak şekilde düzenleme yaptık” şeklinde konuştu. “En düşük 34 bin 040 TL olacak şekilde bir düzenleme yaptık” diyen Başkan Büyükakın, personelden gelen artış talebine sonrası 1000 TL daha artış yaparak en düşük ücretin 35 bin 40 TL olduğunu duyurdu.

“Emekçi kardeşlerimizin sevinç ve mutluluğa ortak oluyoruz”

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, “Bugün emekçi kardeşlerimizin ekonomik kazanımlarını artırmak için yapılan ek protokol. Sevinç ve mutluluğunuza ortak olmak için bir aradayız. Burada, kentin huzur ve refahı için çalışan, daha müreffeh bir şehir inşa etmek için çalışan çok değerli belediye başkanımız ve değerli arkadaşlarını görüyorum. Bu kent için çalışan emekçi kardeşlerimiz görüyorum. Bizim inancımızda insana çalıştığının karşılığı anlayışı vardır. Hep birlikte bunun mücadelesini veriyoruz. Emek olmadan ekmek olmayacağını biliyoruz. Hiç kimseyi ayırt etmeden, her bir üyemizi kutsal görerek çalıştık, çalışıyoruz. Her sıkıntıda yanımızda olan ve yoldaş olmaktan onur duyduğum Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Protokolün kentimiz ve emekçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“İmzalanan ek protokolün anlamı büyüktür”

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ise, “Burada olmamızın sebebi işçi arkadaşlarımızın gelecekte daha iyi yaşamaları içindir. İmzaladığımız ek protokolün anlamı büyüktür. Bu sonuca ulaşmamızda başta başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere ve emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ek protokolümüzün bir anlamı da uzlaşma kültürünün sadece sözden ibaret olmadığını, karşılıklı adımlar atarak aynı noktada buluştuğumuzun göstergesi olmasıdır. Hem işveren hem de sendika olarak bu birlikteliğimizi ortaya koymuş bulunmaktayız. Bu sözleşmenin daha güzel protokollere emsal teşkil etmesiniz arzu ediyorum. Kentimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İyi ki varsın Tahir başkanım diyorum” diye konuştu.

Geriye dönük farkların ödemesi yapılacak

Protokol ile 2023 ücretlerine taban iyileştirilmesi yapıldıktan sonra tüm yevmiye ve sosyal haklara zam yapıldı. Protokolün imza tarihi olan bugünden (15 Şubat Perşembe) geriye dönük farkların ödemesi de yapılacak. 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak olan zammı çalışanlar davul zurna eşliğinde halaylarla kutladı. Sözleşme kapsamındaki tüm çalışanlara her ay aile yardımı adı altında bin 729,45 TL ödeme yapılacak. Böylelikle yapılan sözleşme ile Büyükşehir’de en düşük net ücret 35 bin 40 TL oldu. Büyükşehir, İSU ve Belde AŞ’de çalışan personeli ilgilendiren toplu sözleşmede işçilerin en düşük günlük ücreti 640 TL’den bin 130 liraya çıkarıldı. Bu artışa ilave olarak 92 TL olan yemek ücreti 157 TL’ye yükseltildi. 50 TL olan yol ücreti de 80 TL oldu.