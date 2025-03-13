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Kocaeli’deki gaz yangını 12. gününde sürüyor

Kocaeli Kartepe’de sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 12 gündür yanmaya devam ediyor. AFAD ekipleri bölgedeki gaz seviyesini ölçtü.

Haber Merkezi
İHA
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Kocaeli’deki gaz yangını 12. gününde sürüyor
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sondaj çalışması sırasında açığa çıkan gaz 12 gündür yanmaya devam ederken, AFAD ekipleri bölgede ölçüm yaptı.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde 2 Mart Pazar günü yapılan metro projesi sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

Gaz seviyesi ölçüldü

Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu.

Günlerdir yanan gaz, rüzgarın etkisiyle zaman zaman kendiliğinden sönüyordu. Bunun önüne geçmek isteyen ekipler, gazın çıktığı alanı geçtiğimiz günlerde betonla kapattı.

Alevlerin gözle görülmez hale gelmesine rağmen gaz çıkışı sürerken, AFAD ekipleri bölgedeki gaz seviyesini ölçtü.

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