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Erkan Baş'tan Halk TV'ye sansür tepkisi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi davası hükümlüsü Can Atalay’ın CHP’nin Silivri mitingine gönderdiği mektubun Halk TV yayını sırasında kesilmesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Erkan Baş'tan Halk TV'ye sansür tepkisi
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CHP'nin Silivri'de mitinginde Gezi davası hükümlüsü Can Atalay'ın konuşmasının Halk TV yayınında kesilmesine Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş tepki gösterdi.

Erkan Baş'ın sosyal medya paylaşımında "Partimizin paylaşımı üzerine haklı olarak ne yaşandığını soran yurttaşlarımıza bu videoyu paylaşarak yanıt vereyim. Bizim hiçbir medya kuruluşundan söz, kürsü, program talebimiz yoktur ve olmaz. Ancak hukuksuzca cezaevinde tutulan bir milletvekilinin, üstelik canlı yayınlanan bir mitinge gönderdiği mesajı sansürlemenin de izahı olmaz. Bütün interneti kapatsanız dumanla haberleşir, mücadeleye devam ederiz. Ancak bu ayıba imza atanlar, yandaş medya ile arasındaki farkı nasıl açıklayacak orasını bilemem!" ifadelerini kullandı.

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