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İsrail'in İran'a saldırısı: İmamoğlu, tüm bölge ülkelerine çağrıda bulundu

İsrail’in İran’a yönelik saldırısını kınayan Ekrem İmamoğlu, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen bu adımın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. İmamoğlu, “Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri devreye girmeli; gerilimi durdurmak için diplomasi kanalları açık tutulmalı” sözleriyle çağrıda bulundu.

Haber Merkezi
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İsrail'in İran'a saldırısı: İmamoğlu, tüm bölge ülkelerine çağrıda bulundu
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İsrail’in İran’a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

İran basını, İsrail'in Tebriz'e yeni saldırılar düzenlediğini aktardı. Saldırıda en az 20 üst düzey komutanın öldüğü öne sürüldü.

İmamoğlu'ndan İsrail tepkisi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

Avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından bir mesaj paylaşan İmamoğlu, tüm bölge ülkelerine çağrı yaptı.

"İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum"

İmamoğlu, "İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum. ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir" dedi.

İmamoğlu, "Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum.

ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir.

Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir."

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