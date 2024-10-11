Köfteci Yusuf’tan videolu açıklama! Köfteyi nasıl ucuz sattığını tek tek anlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimlerinde ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından Köfteci Yusuf’tan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş bu kez şirketinin youtube kanalından tüm iddiaları tek tek yanıtladı.

Yusuf Akkaş: Siyasi bir gücüm yok

Köfteci Yusuf'un "Siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı" ifadeleri dikkat çekti.

‘Köfteci Yusuf kaçtı’ iddialarına cevap verdi: Fabrikadayım

Yusuf Akkaş, domuz eti analizlerinden sonra ‘Kaçtı’ iddialarına da yanıt verdi:

Birileri diyor ya hani nerede? Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?

“Teknik bilgisi olanlar hataları görüyor”

Akkaş, bu işten anlayanların hatanın farkında olduğunu dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Biz çok çok ahlaklı emekleriyle gıdım kıdım para kazanmaya uğraşan emekçi bir şirketiz. Bugüne kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanıyor olabilirler. Onların belini bükmüş olabilirler, bileklerini bükmüş olabilirler ama çok yanlış insana çattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. İçerisinden hayır doğacak, güçlenerek çıkacağız. Çok eminim, çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz. Biz davanın sonucunu bekliyoruz ve biz bunu kazanacağımıza çok inanıyoruz. Azıcık teknik bilgisi olanlar bu işten alınan insanlar oradaki hataları yanlışlıkları zaten görüyorlar.”

“25 zabıta şubemizi basıyor”

Akkaş, "25 kişi zabıta şubemizi basıyor. Biz burada yemek yiyoruz, birazdan sivil kıyafetlerimizi giyerek burada yemek yiyeceğiz diyorlar. 25 kişi bir dükkana niye gönderilsin? 25 kişi ne buldu. Tutanaklara yazıyorlar ki domuz eti arandı. Bu olay Denizli şubemde oldu” dedi.

Yusuf Akkaş köfteyi nasıl ucuz sattığını ve maliyetini anlattı

Yusuf Akkaş yayınladığı videoda ucuz köfteyi nasıl ucuz sattığını da açıkladı:

“Köfteyi nasıl ve neden ucuz satıyoruz? Biz ucuz değil diğerleri çok pahalıya satıyor. Nasıl mı? Bugün 280 liraya karkas alıyorsunuz. En iyi danayı 280 liraya 350-400 kg arası alabiliyorsunuz birinci elden. Bunun yüzde 15’i kemik çıkıyor. 330 liraya çıplak kemiksiz etin maliyeti. Bu etin içinde yüzde 6 değerli etler var. Değerli etlerden kastımız da bonfile, antrkot ve biftek bunlar 600, 700 ve 1000 liraya kadar satılan ürünler. Sonra yüzde 14-15 diğer etler var. Bunlar da 500- 600 bandında satılan etler. Normal etin maliyeti 300 liraya geliyor. Köfte zaten yağ oranı yüksek, içinde et, ekmek, soğan ve baharat olan bir ürün. Günün sonunda içindeki ekmek ve soğanla etten daha uygun fiyata geliyor. 300 liraya maliyetimiz var. Bizi diğer firmalardan ayıran şey, biz aracısız çalışan bir firmayız. Kurgumuzu bu şekilde yaptık. Pek çok kişi diyor ki ‘Bu firma bilinçsiz yönetiliyor” Öyle değil aksine stratejisi olan ne yaptığını, nasıl gideceğini bilen bir firmayız. Yalın ve basit kalmaya çalışan verimli kalmaya çalışan bir işletmeyiz.”