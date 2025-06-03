Terörsüz Türkiye için komisyon ekimde faaliyete başlayacak

BESTİ KARALAR

TBMM Başkanı’nın inisiyatifinde kurulacak olan komisyon, önce Meclis’te temsil edilen partilerden görüşler ve öneriler alınacak. Görüş ve önerilerin ardından atılacak adımlar şu şekilde ifade ediliyor:

■ Önerilerin ardından geçmişte buna benzer kurulan komisyonlar araştırılacak.

■ Kurulacak komisyon Meclis İçtüzüğünden bağımsız mı olacak?, bağımsız olacaksa yetkileri neler olacak?

■ Kurulacak komisyonun yetkileri, görev ve sorumlulukları nasıl tespit edilecek?

■ Komisyonda görev alacak milletvekilleri neye göre belirlenecek?

■ Alınan kararların hayata geçmesi için nasıl bir yol izlenecek? Kararların komisyonda oy birliği alınmasına azami gayret gösterilecek.

■ Yasal, anayasal ve hukuki kararlar nasıl hayata geçecek? Meclis’e teklif olarak mı? öneri olarak mı sunulacak?

■ Komisyonun süresi neye göre belirlenecek, geçici bir komisyon mu olacak?

■ Komisyona Meclis içinden ve Meclis dışından uzman, akademisyenler neye göre davet edilecek?

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis ’te atılacak adımlar için kurulması planlanan komisyonu ilk etapta yukarıda sıralanan başlıkların cevapları tespit edecek. Meclis Başkanı’nın inisiyatifinde kurulacak komisyonun kurulma aşamasındaki teknik alt yapı ve kararları ise TBMM Başkanlık Divanı’nda belirlenmesi bekleniyor. Yaz aylarında kurulması planlanan komisyonun, Meclis’in ekim ayında yeni yasama yılına başlamasıyla çalışmalarına başlayacak.