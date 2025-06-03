Ege'de deprem: İzmir ve Muğla sallandı! AFAD şiddetini açıkladı

Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.17’de merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesine 10.43 km mesafede olan 5.8 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 5 ilde hissedildi

AFAD "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02:17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum: Ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifaelerine yer verdi.

İşte deprem anı...

Muğla'da 11 yaralı var

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te 11 yaralı olduğunu, yıkım ihbarının ise olmadığını bildirdi. Akbıyık "Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü depremi şiddetli şekilde hissettiklerini, ekiplerinin sahada olduğunu belirtti. Ünlü düşme ve panik atak nedeniyle hastaneye başvuranlar olduğunu belirtti .

İzmir Valisi: Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

İzmir Valisi Süleyman Elban "AFAD verilerine göre, Muğla’nın Marmaris ilçesinde İzmir’de de hissedilen 5.8 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.

Deprem İzmir'de kameraya böyle yansıdı

Şükrü Ersoy: Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5.8 büyüklüğünde Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun. Umarım yıkım yoktur. Türkiye'nin yer kabuğu içerisindeki bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Bu depremlerde mutlaka birçok bölgelerden hissedilebilir." dedi.

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