Konya'da 4 katlı bina çöktü: Çok sayıda ekip sevk edildi!

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Öte yandan binanın çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim" sözlerini kullandı.

"İlk bilgiler enkaz altında 5 kişinin olduğu yönünde"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır".