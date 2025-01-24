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CHP’li Gökçen'den Bakan Tunç'a 'korsan rapor' cevabı: Bu kez gerçekleri karartamayacaksınız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, 78 vatandaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin paylaşılan bilirkişi ön raporunu "korsan metin" olarak nitelemesine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ”Bilirkişi ön raporuna 'korsan' diyerek yeni bir operasyonun içindesiniz. Hiç kimse unutmasın. Bu kez gerçekleri karartamayacak, algı çalışmasıyla sorumluluğunuzu başkalarına yıkamayacaksınız” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP’li Gökçen'den Bakan Tunç'a 'korsan rapor' cevabı: Bu kez gerçekleri karartamayacaksınız
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangına ilişkin paylaşılan bilirkişi ön raporunu "korsan metin" olarak nitelendirmesine cevap verdi.

Gökçen yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"78 kişinin ölümünden hemen sonra, daha cenazeler kaldırılmadan algı çalışmasına başladınız. Çok basit bir soruya cevap vermek, ailesini kaybetmiş insanlarımıza hesap vermek yerine “10 gün içinde cevap vereceğiz” dediniz. Herkes biliyordu ki Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere sizinkilerin kusurunu kapatmak için zamana ihtiyacınız vardı. Hayatını kaybeden işçilerin hesabını vermesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ise ortada bile yoktu.

"Bu kez gerçekleri karartamayacak, algı çalışmasıyla sorumluluğunuzu başkalarına yıkamayacaksınız"

Şimdi ise gerçek bilirkişi ön raporuna 'korsan' diyerek yeni bir operasyonun içindesiniz. Hiç kimse unutmasın. Bu kez gerçekleri karartamayacak, algı çalışmasıyla sorumluluğunuzu başkalarına yıkamayacaksınız. Boş sözleri ve muhalefete çamur atmayı bırakın, kaybettiğimiz canların hesabını verin."

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