Konya'daki imam hakkında inceleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya'da görev yapan bir personelin sosyal medyaya yansıyan ifadeleri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

İmam Seyfullah Akyiğit, "Hatay depremi oldu, biliyorsunuz. Oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlattı: Depremzedelerin cenazelerini yıkıyoruz, cenazeler kokmaya başladı içlerinden biri mis kokuyor; araştırdık sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş." sözlerinden dolayı tepki çekmişti.