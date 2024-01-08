KPSS-2023/2 tercih sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.