Küçükçekmece gölünde hortum oluştu! O anlar kameralara yansıdı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu.
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Küçükçekmece Gölü'nde hortum oluştu. O anlar kameraya yansıdı.
O anlar kameralara yansıdı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli sağanak yağışı etkili oldu. Şiddetli yağış sırasında Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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