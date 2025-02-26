Kulis | PKK elebaşı Öcalan, 2-3 gün içinde 'silah bırakın' çağrısı yapacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü İmralı görüşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını duyurdu. Doğan, "Başvurucular arasında Ahmet Türk de var" dedi.

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik 2-3 gün içerisinde "silah bırakın" çağrısı yapacağını öne sürdü.

Çakır, "Öcalan'ın çağrısının net anlaşılması, geniş kitlelere ulaşması için görüntülü çağrı düşünülüyordu. Ancak görüntülü açıklama olmayacak, yazılı olacak. Öcalan'ın açıklamasının hazır olduğu belirtiliyor. Çok yüksek ihtimal 2-3 gün içinde kamuoyunun malumu olabilir" dedi.

İmralı'ya ziyaretten sonra DEM Parti heyetinin Öcalan'ın çağrısının ilan edileceğini savunan Çakır, "Bu açıklama tarihi bir çıkış olacak. Herhangi bir pazarlık söz konusu değil devlet açısından. Burada olacak olan; Türkiye Cumhuriyeti bu çağrı karşısında örgüte herhangi bir şey vermeyecek. Örgüt elebaşı tarafından örgüte yönelik silah bırakın çağrısı olacak. Bütünüyle örgüte yönelik olacak, silah bırakın denilecek. Terör örgütünün izleyeceği tavır da Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yakından takip edilecek" iddialarını paylaştı.