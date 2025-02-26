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Evliliği sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi

İş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptali için açılan davada ünlü isim akli melekelerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Evliliği sonrası kızı dava açmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'na geldi
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İnan Kıraç, 2024 Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından kızı İpek Kıraç, İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istedi.

Mahkeme bunun üzerine İnan Kıraç'ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığına karar verilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine hükmetti.

İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra konuyla ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

Evliliğin iptali talep edildi

İpek Kıraç’ın avukatları aracılığı ile mahkemeye verdiği dilekçede, özel bir hastane tarafından verilen "akıl sağlığı yerindedir" raporunun usulsüz olduğuna dikkat çekilerek, "evliliğin iptali" talep edilmişti.

İş insanı İnan Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya 20 Aralık 2024’te Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında kıydığı nikahla gizlice dünya evine girmişti.

Vasi davası açtı

İpek Kıraç, babasının muhakeme kaybı ve akıl sorunları yaşadığı iddiasıyla, maddi ve manevi korunması amacıyla vasi atanması için 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne de dava açmıştı.

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