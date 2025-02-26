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Ebeveynler dikkat! Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede iki adet kız çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

Haber Merkezi
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Ebeveynler dikkat! Ticaret Bakanlığı bu giyim ürünlerinin satışını yasakladı
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki adet kız çocuk giyim ürününün kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

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