Restoranlar bahşiş ücretini faturaya gizli ekliyor! Bahşiş vermek zorunlu mu, nasıl şikayet edilir?

Normal şartlarda bahşiş, müşterinin isteğine bağlı olarak verilen bir ücret. Ancak bazı restoranlar, artık hesaba otomatik olarak yüzde 10 ila 20 arasında değişen oranlarda bahşiş eklemeye başladı. Bu durum, müşterinin rızası olmadan ekstra ücret alınması nedeniyle tüketici haklarını ihlal ediyor.

Tüketiciler bahşiş ücretini ödemek zorunda mı?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, müşterinin zorunlu bahşiş ödemek zorunda olmadığını belirtiyor.

- Tüketici, sipariş ettiği yemek dışında ek bir ücret ödemek zorunda değildir.

- Menüde veya girişte yazsa bile, yasal olarak bu ücret geçerli değildir.

- Sipariş edilmeden getirilen ürünler için ödeme talep edilemez.

Tüketicinin, adisyonunda bu tür bir ücret gördüğünde itiraz etme ve ödememe hakkı bulunuyor.

Kuver ücreti yasal mı?

Tüketici Kanunu’nun 6502 sayılı 6. ve 7. maddelerine göre, işletmeler bir ürün veya hizmet satın alınması esnasında başka bir ürün veya hizmeti şart koşamaz. Sipariş edilmeyen ürün veya hizmet için ücret talep edilemez. Tüketicinin sessiz kalması, bu ücretin kabul edildiği anlamına gelmez. Restoran, sipariş edilmeyen ek hizmetler için ücret almak istiyorsa bunu önceden açıkça belirtmek zorundadır.

Vergi Usul Kanunu’na göre, tüm fiyatların KDV dahil tek bir tutar olarak belirtilmesi gerekir. İşletmeler, keyfi olarak yüzde 10 veya yüzde 20 oranında ekstra ücret talep edemez.

Zorunlu bahşiş ödemesi yapıldıysa geri alınabilir mi?

Tüketiciler, zorunlu olarak ödedikleri bahşiş veya kuver ücretini geri almak için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. Tüketici, fiş veya faturasıyla internet üzerinden başvuru yapabilir. Hakem heyeti, başvuruyu inceleyerek ücretin ticari faiziyle geri iadesine karar verebilir. Tüketici Hakem Heyeti kararları mahkeme kararı hükmündedir ve ücretsizdir.

Tüketici nerelere şikayet edebilir?

Sputnik'ter yer alan habere göre haksız ek ücret talebiyle karşılaşan tüketiciler, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Ticaret Bakanlığı ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebilir. Faturasında zorunlu bahşiş eklenen tüketiciler, fiş veya faturalarıyla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabilir. Ticari etik kurallarına aykırı işletmeler, denetime tabi tutulabilir ve cezai işlem uygulanabilir.

"Bu uygulamalar tüketiciye saygısızlık"

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, bu uygulamaların etik dışı ve tüketiciye saygısızlık olduğunu belirterek, "Bu tür fırsatçı işletmeler, uzun vadede müşteri kaybedecek ve zarar edeceklerdir" dedi.