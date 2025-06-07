Bakan Yerlikaya duyurdu: Kurban Bayramı’nın ilk gününde acı bilanço

Kurban Bayramı’nın birinci gününde Türkiye genelinde yoğun trafik kazaları yaşandı. Dün gerçekleşen 692 kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 1128 kişi de yaralandı. Bayram trafiğinin yoğunluğuna karşı radar denetimleri artırıldı. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, sadece bir gün içinde otoyolları 2 milyon 232 bin 715 araç kullandı. Emniyet ve Jandarma ekipleri ise hız sınırını aşan 12 bin 407 araca ceza uyguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıkladı

Kurban Bayramı’nın 1. günü (Cuma) 692 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.128 vatandaşımız ise yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Kurban Bayramı’nın 1. gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre;

2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

Bayramın 1. gününde trafik ekiplerimizce de;

Bu araçlardan 12 bin 407’sine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,56

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,44 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Diğer %0,56’lık kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlarda %99,44’lük kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.