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Kurultay davası kararına Mansur Yavaş'tan ilk tepki: Reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz

CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi. Kurultay davasının ertelenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi.

Haber Merkezi
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Kurultay davası kararına Mansur Yavaş'tan ilk tepki: Reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz
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CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Dışkapı Adliyesi’ndeki Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Dava 8 Eylül'e ertelendi

CHP Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava 8 Eylül'e ertelendi. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.

"Adalet duygusunu zedeleyen bu davalar"

Davanın ertelenmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk tepki geldi:

"Kurultayımıza dair açılan davada, mahkemenin görevsizlik kararına yapılan itiraz süreci beklenerek duruşma 8 Eylül’e ertelendi. Oysa biz, bu davanın en başından itibaren reddedilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Çünkü siyasi partilerin iç işleyişi, Anayasa’nın ve Siyasi Partiler Kanunu’nun açık hükümleriyle güvence altına alınmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın denetimi ve nihai olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisi tartışmasızdır.

Bu süreci yargı eliyle tartışmalı hale getirme çabalarının ne hukuki ne de siyasi zeminde bir karşılığı olabilir. Adalet duygusunu zedeleyen bu davaların, yurttaşlarımızın gerçek sorunlarını perdelemesine asla izin verilemez.

Bu ülkenin ağırlaşan ekonomik krizini de, adalet sistemindeki çürümeyi de çözecek yeni bir iktidara ihtiyaç olduğu şüphesizdir.

Ancak bu derin sorunlar yalnızca partimizin değil, tüm muhalefetin ve halkın ortak meselesidir. Çünkü bu düzen yalnızca bizi değil; hakkı, hukuku, ekmeği savunan herkesi hedef alıyor.

Bu nedenle; tüm muhalefetin bir ve beraber olmaktan başka şansı da çaresi de yoktur. Her türlü zorluğu da omuz omuza vererek aşacak gücümüz vardır.

MANSUR YAVAŞ"

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