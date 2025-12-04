  1. Ekonomim
Kütahya'da katliam gibi kaza: TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Veli Yücel (36) idaresindeki 43 AB 560 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı çevre yolundaki Bölücek Kavşağı'nda, M.Y'nin kullandığı 43 ACV 217 plakalı küspe yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Yücel ve otomobildeki Fas uyruklu Baldrael Alaoıu (20) ile kimliği henüz belirlenemeyen biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 4 kişinin cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın yoğun sis ve aşırı hızdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

