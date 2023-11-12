Kuvvetli sağanak yağış etkisini ne zaman kaybedecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağışların bugün de ülkenin bazı kesimlerinde devam edeceği bildirildi.

MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ani sel, su baskını ve yıldırımlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Sağanak ve gök gürültülü yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; İç Ege, Batı Akdeniz'in ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."