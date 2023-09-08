KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Büyük kentlerde barınma sorunu, artan enflasyon nedeniyle üniversite öğrencilerine sorun olmaya devam ediyor. Barınma sorununu çözmek isteyen üniversiteli öğrenciler KYK yurtlarına başvurdu. KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile erişime açılacak olan başvuru sonuçları genellikle eylül ayının ikinci haftası açıklanıyor. Geçtiğimiz yıl KYK başvurusu 28 Ağustos’ta sona ermiş, sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

2023 yılında başvurular, 2 Eylül'de sona erdi. KYK yurt sonuçlarının 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Yurtlarda 950 bin yataklı kapasite

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en önemli talebinin barınma ihtiyacı olduğunu belirterek, 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet vereceklerini açıklamıştı. Bakan Bak, “Yurtlarımız zor günlerde de aziz milletimize kapılarını açarak güçlü bir altyapıya sahip olduğunu göstermiştir. Covid-19 pandemisinde 150 bini aşkın misafirimize yurtlarımızda ev sahipliği yaptık. Yangınlarda, sellerde, depremlerde ivedilikle çözüm ortaya koyarak vatandaşlarımız için yurtlarımızı hazır hale getirdik. En son yaşadığımız 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depreminde toplamda 483 bin 179 vatandaşımıza yurtlarımızda hizmet verdik. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok” diye konuşmuştu.