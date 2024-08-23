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KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler için başvurular devam ediyor. 20 Ağustos'ta başlatılan kredi ve yurtlar kurumu başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek.

Haber Merkezi
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KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?
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Üniversite kayıtlarını tamamlayan gençler, konaklama için gözlerini, yurt başvuru sürecine çevirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta başlatılan kredi ve yurtlar kurumu başvuruları yarın saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular e-devlet kapısı üzerinden alınıyor

2024-2025 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor.

Öğrencinin gelir durumu baz alınacak

Başvuruda öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile öğrencinin başarı kriterleri baz alınacak.Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli olarak öğrencilerin beyanları değerlendirilecek. Değerlendirmenin ardından başvurular sonuçlandırılacak. Halihazırda yurtlarda konaklayan öğrencilerin kayıtları ise otomatik olarak güncellenecek.

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