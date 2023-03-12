Libya Başbakanından seçim açıklaması

Libya Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily'nin, Libya krizinin çözümü ve seçimlerin yapılması için başlattığı yeni girişimin ayrıntılarını açıkladığı basın toplantısının ardından Facebook sayfasından yazılı açıklama yaptı.

"Bathily yasama organlarının 'anlaşmamak üzere anlaştıklarını' söyledi. Bu, uluslararası toplumun, bu organların seçimler konusunda gerekli ciddiyeti göstermemelerinden duyduğu hayal kırıklığının ifadesidir." diyen Dibeybe, "Biz de baştan beri, seçimlerle ilgili sorunun, yasama organlarının, hem uygulanabilir hem de adil yasalar çıkarmamasından kaynaklandığını söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Dibeybe, seçim hazırlıkları konusunda Libya'ya verdiği destek ve koordinasyon düzeyini artırması için BM'ye yaptıkları çağrıya yanıt verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Öte yandan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar toplumun her kesiminin katılacağı seçimlerin yapılması konusunda güçlü siyasi bir iradeye sahip olduklarını vurguladı.

Mişri, seçimlerin, "siyasi faaliyet, vatandaşlık ve silahlı kuvvetlerin örgütlenmesini" düzenleyen kanunlara uygun seçim kanunlarına göre yapılması gerektiğini kaydetti.

Bathily, bugün düzenlediği basın toplantısında, Libya krizinin çözümü ve seçimlerin bu yıl yapılması için başlattıkları girişimin detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bathily, bu kapsamda, üst düzey bir komisyon oluşturulacağını ve bu komisyonun üyelerinin, Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından değil, hükümet kurumları, sosyal kurumlar ve ilgili taraflarca seçileceğini açıklamıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Libya'da bu yıl içinde seçimlerin yapılabilmesi için üst düzey bir komisyon kurulmasını önermişti.

Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişiklik

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor. Ancak değişiklikte askerlerin seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclis'in yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisi'nin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisi'nin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.