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DMM, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İçişleri Bakanlığını hedef alan siber saldırı iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
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DMM, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı iddialarını yalanladı
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DMM'den yapılan açıklamada, sosyal platformlarda bazı hesaplar tarafından gündeme getirilen, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı gerçekleştirildiği iddialarının dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu içeriklerde yer alan, kamu kurumlarına ait veri sızıntılarının yaşandığına ve bu verilere dair bağlantıların yayımlandığına ilişkin iddiaların incelendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığımıza bağlı ilgili siber güvenlik birimleri tarafından, bu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu iddialar, kamuoyunda siber güvenlikle ilgili korku ve panik oluşturma amacıyla yapılmış bir manipülasyondan ibarettir. Vatandaşlarımızın, bu ve benzeri mesnetsiz içeriklere itibar etmemeleri ve resmi kurumlarca yapılacak açıklamaları takip etmeleri önemle rica olunur."

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