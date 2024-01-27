Mahfi Hoca'dan greedflasyon örneği: Hani enflasyon yüzde 65'di?

Mahfi Eğilmez'in, yüksek enflasyonla birlikte Türkiye'nin 'skimpflasyon' (ürünün kalitesinin düşürülmesi) ve 'shrinkflasyon' (ürünün gramajının düşürülmesi) dönemine girdiğini açıklamasının ardından, "Bir de greedflasyon var" diyerek yüksek enflasyon olan ülkelerde ortaya çıkan, mal ve hizmetlerin satış fiyatını enflasyonun üzerinde artırma eylemi olarak aktarmıştı.

Eğilmez, 'greed' sözcüğünün İngilizce'de 'açgözlülük olarak tanımlandığına dikkat çekerek, yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde bu durumun kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Greedflasyona bir örnek veren Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Antalya'da geçen yaz 6 gecesi 35 bin TL olan her şey dahil tatil için bu yıl aynı dönem ve aynı koşullar için istenen fiyat 111 bin lira. Enflasyon % 65 ise bu greedflasyon. Yok eğer enflasyon % 300 ise enflasyon diye açıklanan ne?"