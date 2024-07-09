Malatya’da konteyner çarşıda yangın çıktı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

Konteynerin içerisinde bulunan yanıcı maddelerin tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın büyüdü. Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile Malatya’nın birçok bölgesinden görülen yangına müdahale için kentteki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu.

Sulama araçları ile polis TOMA’larının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları uzun süre devam etti. Konteynerlerde bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin tutuşması ile yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangında eşyalarını kurtarmaya çalışan bir esnaf ile 2 itfaiye eri yoğun dumandan etkilenince sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bazı esnaflar, olay yerine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e yangına geç müdahalede bulunulduğu iddiası ile tepki gösterdi. Polis ekipleri yangın bölgesine çıkan tüm yolları güvenlik gerekçesiyle kapatırken, çevrede toplanan vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, yangından iş yerleri etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölge esnafı ile bir süre görüşen Ölmeztoprak, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yaklaşık 25 konteyner iş yerinin yangında büyük zarar gördüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları sürüyor. Milyonlarla lira maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.