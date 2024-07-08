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Kızılcahamam'da orman yangını: Alevler Saray köyüne ulaştı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray köyüne ulaştı.

Haber Merkezi
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Kızılcahamam'da orman yangını: Alevler Saray köyüne ulaştı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Egrekkaya Barajının yakınlarında ormanlık arazide çıkan yangın, Saray köyüne ulaştı. Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Yangın Saray köyüne ulaştı

Yangın, Kızılcahamam'ın Eğrekkaya Barajı yakınlarındaki ormanlık arazide başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle Saray köyüne ulaştı. Olay yerine Kızılcahamam, Çamlıdere ve Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait de yangın söndürme helikopterleri yangına havadan müdahale ediyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

 

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