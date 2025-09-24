Maliye peşlerinde: Paylaşım yaptı, yandı!

Bursa'da yaşayan ve araç kiralama ile emlak danışmanlığı yaptığı öğrenilen influencer Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında bir video paylaştı. Videoda Nevra Bilem, eşi Murat Bilem'in kendisine aldığını söylediği kiloluk altınları 'Nişana hazırlanıyoruz' başlığıyla duyurdu.

Görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken, çiftin daha önce yaptığı benzer içerikler sonrasında Maliye tarafından denetime tabi tutuldukları ve yüksek cezalar ödemek zorunda kaldıkları öğrenildi.

ekonomim.com, sosyal medya üzerinden yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen görüntünün detaylarını araştırdı ve influencer Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem hakkında ayrı ayrı denetim başlatıldığı bilgilerine ulaştı. Söz konusu incelemenin sürdüğü ve çiftin hesaplarında olağan dışı para hareketlerine yoğunlaşıldığı bigisi edinilirken, yeni ceza ya da cezaların gündeme gelebileceği öğrenildi.

Yaptığımız araştırmada ayrıca özellikle sosyal medya üzerinde kaynağı belirsiz kazançlarla hiçbir vergi ödemediği tespit edilen ve ihtişamlı yaşamlarını ifşa edenlere yönelik çok ciddi incelemeler yürütüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Çift daha önce de evlilik yıldönümlerinde çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve yine büyük tepki toplamıştı. Söz konusu video sonrası başlatılan denetim sonunda da Nevra Bilem ile eşi Murat Bilem'e ceza uygulanmıştı.

İşte o tepki çeken video: