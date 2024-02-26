Mansur Yavaş: Bu ülkedeki yoksullukların en büyük sebebi ülkedeki yolsuzluklardır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Yavaş burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"1800 kadar sivil toplum kuruluşu ile birlikte çalışıyoruz. Üniversitelerle meslek odalarıyla birlikte karar alıyoruz. Onlarla aldığımız kararı Meclis’ten oy birliği ile geçiriyoruz. Sizlerin tertemiz paralarını boşa götüren şirket ortadan kalktı. Zaman zaman yaptığımız programları kaça mal ettiğimizi yazıyoruz... Beş yıl hiç kimseyi ayırmadık. Nallıhan’a kaç defa geldim gittim her geliş gidişte 1 minibüs, 1 şoför 1 koruma ne çakarlı araç ne konvoy… Sade bir şekilde geldik burada esnafımızı ziyaret ettik. Nallıhan’ın köyleri ilk defa büyükşehir belediye başkanı gördü. Sorunları yerinde tespit ettik ve çalışmaya başlıyoruz. Bizim felsefemiz şudur, eğer Nallıhan’ın bir köyünde kanalizasyon açıktan akıyorsa onun yanında çocuklar oynuyorsa orada kime ne kadar oy çıktığının önemi yok. Önemli olan orada yaşayanların sağlığıdır. Bir köyde su yoksa tankerle su taşınıyorsa o köyde kime oy verdiğinin önemi yoktur.

Artık bitti. Az oy verene az oy verelim, çok oy verene çok oy verelim o felsefe bizde bitti. Milletin iradesine saygı duymak zorundayız… Bütün ilçe belediye başkanlarına elimizi uzattık, büyük çoğunluğu elimizi tutmadı, makamımıza dahi gelmedi maalesef. O ilçeler kaybetti. Gelenler ne istediyse ikiletmedik. Ancak Mansur Yavaş’ın makamına gitmek ondan bir şey istemek yasak. Bu zihniyetle Ankara’nın ilçelerine çok şey kaybettirdiler.

"Altın devirlerini yaşıyorlar"

Felsefemiz şu oldu? Nedir asli ihtiyaçlar? En büyük projemiz ‘Ankara halkını zengin etmek’ demiştik. En büyük projemiz 'Benim yönettiğim kentte yatağına hiçbir çocuk aç girmemeli. Hiçbir çocuk eğitimden mahrum kalmamalı’ demiştik. Aynen bunları gerçekleştiriyoruz. Seçilmeden önce işçileri işten çıkaracak dediler. Nerede? Alnının teriyle çalışan herkes benim mesai arkadaşımdır diye. Altın devirlerini yaşıyorlar. Hiç kimse onları maça götürmüyor kimse onları mitinglere götürmüyor, sendikalarını özgürce seçiyorlar.

Nallıhan’da yerin altına yapılan yatırımlar görülmez. 35 mahallede asbestli su borusu yenilendi. Yüzde 85 su kayıpları vardı o da ortadan kaldırıldı. Ankara’da da yaşlı bakım evi yapacağız. Ankara Çankaya’da ne varsa Nallıhan’da da o olacak. Emeklilere verilecek zam açıklandı 7 bin 500 TL. Bu parayla 70 yaşına gelmiş ikinci bir iş yapamayacak insanlar nasıl geçinecek? Emeklilere desteğe başladık şu anda 32 bin emeklimizi düzenli olarak destek veriyoruz. Nallıhan’da da 168 emeklimize destek veriyoruz.

Projesi yok derler bizim yaptığımız her şeyi proje olarak sunmaya başladılar. 15 gün önce ‘Biz de Başkent Kart çıkaracağız’ dediler. Biz zaten üç yıldır yapıyoruz. Dün de adını Ankart olarak değiştirmişler. Burası başkent… Türkiye’nin başkenti rahatsız mı etti sizi. Bütün projeleri bizden kopya

Mal beyanı çağrısı

En son ben de mal beyanımı açıkladım. 2019 yılında mal beyanım… Şu andaki mal beyanım nedir, bunu açıkça ortaya koydum. Kaynaklarını ortaya da koydum hala bekliyorum Ankara, İstanbul rakiplerimiz bütün belediye başkanları çıkarın bakalım mal beyanlarınızı. Bu ülkedeki yoksullukların en büyük sebebi ülkedeki yolsuzluklardır." (ANKA)